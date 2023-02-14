Глава Пентагону пообіцяв Україні допомогу в контрнаступі

Про це він заявив на брифінгу перед засіданням групи у форматі «Рамштайн».

«Україна показала, що має всі шанси перемогти агресора. Зараз все більше країн долучається до допомоги українському народу для того, щоб вони відстояли свою територію, суверенітет та свободу. Сьогодні присутність союзників на зустрічі у форматі «Рамштайн» вкотре доводить, що всі країни світу продовжують нарощувати зусилля та обміркувати нові рішення», — заявив Остін.

Міністр оборони США наголосив, що Україна має швидко отримати обіцяну військову допомогу.

«Разом контакт-група заявляє проте, що ми будемо підтримувати Україну і далі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні. Наша єдність та швидкість миттєвого реагування допоможе українцям звільнити власні території. Ми будемо робити все можливе для того, щоб Україна швидко отримала засоби, які їй пообіцяли союзники. Також ми допомагаємо і будемо допомагати Збройним Силам України у навчанні для того, щоб вони були ефективнішими», — додав він.