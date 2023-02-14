Генсек НАТО не видит признаков подготовки Путина к миру

Командование НАТО утверждает, что российский генштаб уже начал наступление в Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что, вместо того чтобы готовиться к миру, президент России Владимир Путин посылает в Украину еще больше солдат и вооружений.

В то же время, пообещав продолжить поддержку украинского народа, Столтенберг сообщил, что страны НАТО, в свою очередь, также активизируют производство вооружений, поскольку их поставки Украине привели к резкому опустошению арсеналов.

Генсек также выразил уверенность в том, что на встрече на авиабазе Рамштайн поставка Киеву боевых самолетов будет одобрена, подчеркнув, что эта мера «не сделает НАТО участником вооруженного конфликта».