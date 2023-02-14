 
«  
  »

Генсек НАТО не видит признаков подготовки Путина к миру

Командование НАТО утверждает, что российский генштаб уже начал наступление в Украине. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что, вместо того чтобы готовиться к миру, президент России Владимир Путин посылает в Украину еще больше солдат и вооружений.

В то же время, пообещав продолжить поддержку украинского народа, Столтенберг сообщил, что страны НАТО, в свою очередь, также активизируют производство вооружений, поскольку их поставки Украине привели к резкому опустошению арсеналов.

Генсек также выразил уверенность в том, что на встрече на авиабазе Рамштайн поставка Киеву боевых самолетов будет одобрена, подчеркнув, что эта мера «не сделает НАТО участником вооруженного конфликта».

14 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  