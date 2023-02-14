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Франція закликала своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь

Відповідне оголошення опубліковане на сайті французького відомства у понеділок, 13 лютого.

«Французам у Білорусі пропонується без затримок залишити країну автомобільним транспортом через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією. У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі», — заявили в МЗС Франції.

У відомстві також зазначили, що в умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються.

14 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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