Forbes назвав 10 найоплачуваніших артистів року

Про це пише Forbes.

За минулий рік 10 найоплачуваніших знаменитостей, музикантів та акторів заробили разом понад $1,3 млрд. Їхні заробітки склали від $88 млн до $230 млн.

Найприбутковішим цей рік став для гурту Genesis. Британські піонери прогресивного року заробили $230 млн. Гурт, створений в 1967 році, продав права на свою музику Concord Music Group. Таким чином, інвестори показали, що вважають їхню музику гарним вкладенням коштів. Музика Genesis виявилась цінною навіть без участі колишнього учасника Пітера Гебріела.

Угода включала права на публікацію та добірку музичних записів, отриманих від групи, а також сольні доходи від виступів Філа Коллінза (включно з хітом «In The Air Tonight») і музикантів Тоні Бенкса та Майка Резерфорда.

На другому місці у 2022 році за доходами опинився Стінг, заробивши $210 млн. 17-разовий володар «Греммі» та колишній фронтмен Police заробив з продажів своєї музичної творчості (як сольної, так і з The Police) Universal Music Group.

На третій сходинці опинився актор, режисер, сценарист і магнат Тайлер Перрі. Його заробіток за минулий рік склав $175 млн. Доходи прийшли від кіно, телевізійних шоу і розгалуженого виробництва, яким він повністю володіє в Атланті.

На четвертому місці — дует шоуранерів, засновники «Південного парку» Трей Паркер та Метт Стоун з $160 млн заробітку. На пʼятому місці творці іншого серіалу — «Сімпсони» — Джеймс Л. Брукс і Метт Гроунінг — $105 млн.

На шостому місті зі $100 млн заробітку голлівудський актор Бред Пітт, на сьомому — британський рок-гурт Rolling Stones з $98 млн. На восьмій сходинці канадський режисер трьох з чотирьох найкасовіших фільмів в історії Джеймс Кемерон. У 2022 році він заробив $95 млн.

На девʼятому місці опинилась єдина жінка в цьому списку, американська співачка Тейлор Свіфт, заробивши $92 млн. Після випуску свого десятого студійного альбому Midnights у жовтні 2022 року Тейлор Свіфт стала першою виконавицею в історії, яка посіла першу десятку місць у списку Billboard Hot 100. Попри вихід нової збірки більшу частину зі своїх $ 92 млн доходу вона отримала від музики, яку випустила в минулі роки.

Замикає топ 10 репер Bad Bunny з $88 млн доходу.