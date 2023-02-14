Эксперт: каждый четвертый житель Украины подвержен риску тяжелых психических расстройств

У четверти населения Украины могут развиться тяжелые психические расстройства, в то время как страна пытается противостоять российскому вторжению, которое продолжается почти год.

Об этом заявил высокопоставленный представитель органов здравоохранения.

Член Комиссии по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Мишель Казачкин заявил, что конфликт в Украине не только привел к нехватке предметов медицинского назначения и персонала, но также создал серьезную угрозу для психического здоровья.

По оценкам ВОЗ, «в данный момент каждый четвертый житель Украины подвержен риску тяжелых психических расстройств», заявил Казачкин, который также является специальным советником Европейского регионального бюро ВОЗ.

Рассказывая о своем недавнем визите в украинский Днепр, Казачкин заявил, что он видел десятки военнослужащих, госпитализированных с острым тревожным состоянием, депрессией и психическими расстройствами».