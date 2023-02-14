Росія не накопичила достатньо сил для прориву на жодному з напрямків Эксперт: каждый четвертый житель Украины подвержен риску тяжелых психических расстройств » Чого чекати від «Рамштайну» і чому США не дають ATACMS Британська газета Financial Times пише про головні теми, які Україна та її західні союзники обговорюватимуть на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн», присвяченій військовій допомозі української армії. Ця нарада відбудеться у вівторок. Газета нагадує, що останнім часом Україна особливо наполягала на здобутті західних винищувачів. За даними журналістів FT, це питання також обговорять, хоча на Заході і не вважають його настільки нагальним. При цьому джерела газети вважають постачання бойових літаків у майбутньому цілком імовірним. «Президент Джо США Байден заявив, що США не відправлять F-16, але вашингтонські чиновники визнають, що вони, ймовірно, нададуть Україні сучасніші повітряні засоби в міру продовження війни — або принаймні схвалять передачу F-16 іншими державами», — сказано у публікації. За даними джерел видання, поки що головну увагу буде приділено постачанням Україні боєприпасів і систем ППО, оскільки саме це необхідно ЗСУ насамперед — на тлі наступу російської армії, що активізувалося. У понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Україна витрачає більше боєприпасів, ніж виробляється країнами блоку, а Росія використовує під час свого наступу вчетверо більше. У зв’язку з цим, як повідомляє FT, під час наради у вівторок може обговорюватися встановлення прямих контактів між Києвом та західними компаніями з виробництва зброї. Це, з одного боку, прискорить і просить постачання, а з іншого стане свідченням того, що існуючі резерви збройних сил НАТО вже закінчуються. «Нам найбільше потрібно зосередитися на тому, щоб Україна могла захищати свій повітряний простір — і вона зробить це за допомогою систем ППО, укомплектованих відповідними боєприпасами, — цитує FT слова неназваного американського чиновника. — Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО». «Ця війна перетворилася на артилерійську дуель, в якій обидві сторони використовують величезні обсяги артилерійських снарядів, — продовжує цей чиновник. — Міжнародна спільнота й надалі постачатиме Україну артилерією, яка їй необхідна для самозахисту». Чому не дають ATACMS Американське видання Politico пише з посиланням на свої джерела, що адміністрація США не готова надати Україні ракети далекого радіусу дії ATACMS (до 300 км). Однак головою причиною тепер називають не побоювання спровокувати Москву на ескалацію конфлікту, а мізерність власних запасів такої зброї. Журналісти Politico повідомляють, що поговорили із чотирма людьми, знайомими з перебігом переговорів України та США щодо постачання зброї. Як стверджують ці джерела, у Вашингтоні вважають, що передача Києву ракет ATACMS призведе до виснаження американських арсеналів і зменшить готовність США до можливих конфліктів у майбутньому. За даними авторів публікації, у Вашингтоні все ще побоюються, що Україна може використовувати ракети далекого радіусу дії для ударів по цілях на території Росії, що може призвести до різкої ескалації конфлікту. Однак при цьому Politico нагадує, що в минулому адміністрація Байдена говорила щось схоже і про озброєння, які Україна з часом почала отримувати: артилерію, системи ППО та основні бойові танки. Як кажуть джерела Politico, Київ може попросити США схвалити закупку ATACMS в інших країнах, використовуючи американську фінансову допомогу. Серед держав, які мають їх на озброєнні, видання називає Польщу, Південну Корею, Румунію, Грецію, Туреччину, Катар та Бахрейн. Politico повідомляє, що за останні 20 років компанія Lockheed Martin виробила близько 4 тис. ракет ATACMS різних конфігурацій. Деякі з них продали союзникам, а близько 600 використали під час воєн в Іраку та Перській затоці. Україна наполягає, що їй потрібні засоби для ураження російських цілей на великій відстані. І при цьому нагадує, що армія РФ має велику кількість ракет, за допомогою яких вона періодично завдає ударів по українській критичній інфраструктурі. Київ також наполягає, що не має наміру завдавати ударів по території Росії і використовуватиме західну зброю лише для звільнення окупованих частин країни. Оперативно-тактичні ракети MGM-140 ATACMS мають дальність до 300 кілометрів і запускаються за допомогою систем HIMARS, які Україна вже отримала. https://www.bbc.com/ukrainian