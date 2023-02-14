Через відкриті військовими РФ шлюзи на Каховській ГЕС у людей в колодязях пропала вода

Російські військові додатково відкрили шлюзи біля машинної зали Каховської ГЕС. Через це у місцевих жителів подекуди відсутня вода в колодязях.

Про це в ефірі телемарафону Суспільне. Спротив повідомив міський голова Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, на гідроелектростанції зруйнована шлюзова камера та засипана 1000 тоннами щебінки.

«Російські військові намагалися зробити проїзд з лівого на правий берег. Щоб не допустити моментального форсування, зірвали два проїжджих прольоти з правого берега. Під час зриву дорожнього полотна було ушкоджена декілька секцій Шандорів. І вода почала зливатися значно вищим об‘ємом вниз у Дніпро з висоти 16 метрів 40 см. Такий робочий рівень у водосховищі під час його постійного використання», — сказав Коваленко.

Також Каховський міський голова говорить, що сьогодні ближче до машинної зали, додатково та на повну потужність відкриті додаткові Шандори. Через це йде значно більший скид води із водосховища в Дніпро.

«Нижня частина Дніпра це підтоплення, а верхня частина, як оцінюють місцеві жителі — висота падіння води досягає до двох метрів. Сьогодні вже не у всіх людей є вода в колодязі, бо рівень ґрунтових вод значно впав. Є проблеми значно далі до Запорізької області. В заводях і балках, куди заходила риба, води майже немає. Є екологічна небезпека гибелі рибних запасів», — розповів Володимир Коваленко.