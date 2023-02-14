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Білорусь заявила про підписання угоди про економічну співпрацю з Угорщиною

Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України

Про це повідомляє БЕЛТА.

«Програму співробітництва між міністерством закордонних справ Білорусі та міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини на 2023 рік підписано у Мінську за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств», — пише видання.

Згідно з повідомленням, програма передбачає «комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх і культурних обмінів».

14 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

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