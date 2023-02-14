В эпицентре землетрясений в Турции нашелся уцелевший город без погибших Стрельба в Университете штата Мичиган: три человека погибли, пятеро ранены » Білорусь заявила про підписання угоди про економічну співпрацю з Угорщиною Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України Про це повідомляє БЕЛТА. «Програму співробітництва між міністерством закордонних справ Білорусі та міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини на 2023 рік підписано у Мінську за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств», — пише видання. Згідно з повідомленням, програма передбачає «комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх і культурних обмінів».