Білорусь заявила про підписання угоди про економічну співпрацю з Угорщиною

Угорщина, яка є членом Євросоюзу і НАТО, нібито підписала угоду про економічне співробітництво з Білоруссю, яка допомагає Росії у війні проти України
Про це повідомляє БЕЛТА.
«Програму співробітництва між міністерством закордонних справ Білорусі та міністерством закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини на 2023 рік підписано у Мінську за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств», — пише видання.
Згідно з повідомленням, програма передбачає «комплекс заходів щодо стимулювання економічної співпраці, освітніх і культурних обмінів».
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