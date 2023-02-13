ЗСУ під Вугледаром розбили елітну бригаду морської піхоти РФ

ЗСУ під Вугледаром повністю розгромили елітну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока Російської Федерації.

Про це пише Politico.

Як пише видання, елітна 155 бригада морської піхоти РФ була розбита вщент включно з командним складом.

“155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз — після Ірпеня та Бучі, другий раз — після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром”, – розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема 36 танків.