У США збили ще один невідомий літаючий об’єкт. Це вже четвертий

Об’єкт збили пілоти військово-морських сил та Національної гвардії в неділю, заявила конгресвумен від Мічігана Елісса Слоткін. «Відмінна робота всіх, хто виконував цю місію», — написала вона в твіттері.
Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представника канадської влади, об’єкт збили приблизно за 14 миль (22,5 кілометра) від кордону з США.
За словами одного з помічників конгресменів, об’єкт мав форму восьмикутника та перебував на висоті 20 тисяч футів (трохи більше ніж 6 кілометрів), становлячи небезпеку для комерційних літаків. Американські ЗМІ також повідомляють з посиланням на неназваного представника американської адміністрації, що з об’єкта звисало декілька ниток.
Пентагон не вважає, що збитий об’єкт становив загрозу з військової точки зору, але американські військові вважають, що він потенційно міг використовуватися для розвідувальних цілей.
Об’єкти, збиті над Північною Америкою
- 4 лютого: Американські військові збивають, як вони припускають, повітряну кулю-шпигунку біля узбережжя Південної Кароліни. За словами чиновників США, куля летіла протягом декількох днів, прибула з Китаю та стежила, що відбувається на стратегічних об’єктах.
- 10 лютого: США збивають ще один об’єкт — біля північної частини Аляски. Як повідомили чиновники, у нього не було якихось двигунів чи систем управління.
- 11 лютого: Винищувач збив «об’єкт, який перебував на великій висоті» та перебував у повітряному просторі Канади, над Юконом, приблизно за 160 кілометрів від американського кордону. Його описували як циліндричний об’єкт, який був меншим, ніж перша повітряна куля.
- 12 лютого: Американський винищувач збиває четвертий об’єкт поблизу озера Гурон.
Досі неясно, чи був об’єкт, збитий над озером Гурон, пов’язаний з іншими інцидентами, які сталися на минулих вихідних, але Федеральне авіаційне управління тимчасово закривало повітряний простір для цивільних літаків: спочатку над Монтаною, а потім над озером Мічиган, для підтримки операції міноборони.
Пізніше повітряний простір знову відкривали.
У п’ятницю президент Джо Байден наказав збити над Аляскою нерозпізнаний літаючий об’єкт, «розміром з невеликий автомобіль». Після збиття про його можливе походження та функції офіційно не повідомлялося.
А в суботу американський винищувач збив нерозпізнаний об’єкт в небі Канади над Юконом на північному заході країни, повідомляв прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу в суботу заявила, що об’єкт впав на висоті приблизно 12 кілометрів і становив загрозу для безпеки цивільних польотів. За її словами, він був невеликого розміру та мав циліндричну форму.
Вашингтон оголосив стан підвищеної готовності, оскільки ще 4 лютого американські військові знищили, як вони припускають, китайську повітряну кулю-шпигунку. Сам Китай стверджує, що це був його метереологічний зонд, що збився з курсу.
У неділю голова демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив в ефірі телекомпанії АВС, що об’єкти, збиті в п’ятницю та суботу на цьому тижні, також були повітряними кулями-шпигунками. За його словами, вони — «набагато менші», ніж перший об’єкт, який військово-морські сили США збили біля побережжя Південної Кароліни.
«Найголовніше, що всього декілька місяців тому про ці повітряні кулі не було відомо нічого, — сказав Шумер. — Ймовірно, ми зможемо скласти всю розвідувальну повітряну кулю (з уламків — Ред.) — і тоді точно збагнемо, що відбувається».
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