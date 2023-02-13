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Росія втратила за добу в Україні 560 солдатів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3283 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од.
  • артилерійських систем – 2290 (+3) од.
  • РСЗВ – 465 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 234 (+0) од.
  • літаків – 296 (+0) од.
  • гелікоптерів – 286 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 857 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од.
  • спеціальної техніки ‒ 217 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

За даними Генштабу, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.

13 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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