Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 34 тисяч Американське посольство закликало своїх громадян терміново покинути Росію » Росія втратила за добу в Україні 560 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 138 340 військових, 3283 танки, 2290 артсистем Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано

танків ‒ 3283 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од.

артилерійських систем – 2290 (+3) од.

РСЗВ – 465 (+0) од.

засобів ППО ‒ 234 (+0) од.

літаків – 296 (+0) од.

гелікоптерів – 286 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)

крилатих ракет ‒ 857 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од.

спеціальної техніки ‒ 217 (+2) Остаточні дані уточнюються. За даними Генштабу, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених.