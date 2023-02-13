РФ зміцнює оборону на Запоріжжі попри фокус на Донбасі

На думку британської розвідки, попри поточний оперативний фокус на Донбасі для росіян є критично важливим і утримання оборони у Запорізькій області.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як стверджує британська розвідка з посиланням на знімки з відкритих джерел, станом на 7 лютого РФ ще більше зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка.

Крім того, станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

«Незважаючи на те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту», – йдеться в огляді.

Про це, як стверджують в Міноборони Британії, свідчить продовження будівництва оборонних укріплень у Запорізькій і Луганській областях та розгортання особового складу. Лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1 288 км, з них лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км, нагадують у відомстві.

«Значний прорив українських військ на Запоріжжі поставив би під сумнів життєздатність російського «сухопутного мосту», що з’єднує Ростовську область і Крим; успіх України в Луганську ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету – «звільнення» Донбасу» – вважає британська розвідка.