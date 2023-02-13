Путін пересів на бронепоїзд бо боїться літати

Президент Росії Володимир Путін все частіше користується для далеких переїздів до свої резиденцій бронепоїздом, на який він пересів ще навесні 2021 року — розслідування «Центру «Досьє»

«Восени 2021 року, коли російська армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну, Володимир Путін пересів на бронепоїзд. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше — особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї».

Повідомляється, що Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзду з міркувань безпеки. На відміну від літаків, поїзд складніше відстежити, бо сервісів для трекінгу пасажирських потягів у режимі реального часу немає.

Також дві резиденції президента країни-агресора, куди він навідується, розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну.

У сюжеті розповідається, що в бронепоїзді є вагон зі спальнею і робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв’язку.

Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива — кілька, а на даху розміщено спецобладнання.