Иран тайно передал России 18 дальних беспилотников У США збили ще один невідомий літаючий об’єкт. Це вже четвертий » Проросійські хакери атакували НАТО і зашкодили допомозі Туреччині Проросійська хакерська група Killnet атакувала сайт Сил спецоперацій НАТО та організацію, яка допомагає жертвам землетрусу у Туреччині. Про це пише The Telegraph з посиланням на неназваного офіційного представника НАТО та повідомлення хакерів у соцмережах, які взяли на себе відповідальність за атаку, але подробиць не розповіли. Через атаку сайт штабу Сил спеціальних операцій НАТО не працював кілька годин, але згодом його відновили. Також проросійські хакери атакували засоби стратегічних авіаперевезень НАТО (SAC). Ця організація об’єднує 12 країн, 10 з яких є членами НАТО, для спільних стратегічних військових та гуманітарних авіаційних перевезень. Як зазначає британське видання, у лютому 2022 року SAC постачала українську армію, а 2021 року здійснювала евакуацію з Афганістану. Зараз організація займається доставкою пошуково-рятувального обладнання до району, який постраждав від землетрусу в Туреччині та Сирії.