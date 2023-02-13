Почему Чемпионат Европы 2016 был удачным для Ирландии

Футбольные аналитики никогда не причисляли сборную Ирландии к сильнейшим мировым или европейским командам. Для ирландцев крупным успехом является выход в основной тур Чемпионата Европы или мира. Главным достижением “зеленой армии” на сегодня остается игра в четвертьфинале ЧМ 1990 года и выступление в одной восьмой финала Чемпионата Европы-2016. Если вы следите за матчами сборной, наверняка захотите узнать, как сделать ставку онлайн на 1x-bet-uz.com . Для этого регистрируйтесь на сайте и ищите события в лайве и линии.





На лучшем в своей истории Евро сборная Ирландии прошла с группы “D”. Ее оппонентами стали:

Грузия;

Германия;

Гибралтар;

Шотландия;

Польша.

Лидером группы была сборная Германии, а остальные участники могли на равных побороться за билет в основной тур чемпионата. Кроме ставок на матчи этих команд, с отличными коэффициентами делайте live ставки в казино только от 1x-bet-uz.com/casino .

Выступления команды в отборочном этапе

Сборной Ирландии удалось выиграть пять матчей из десяти. Три игры закончились вничью, а Польше и Шотландии “зеленая армия” проиграла. Однако ирландцы запомнились хорошей статистикой – 19 голов и 7 пропущенных мячей. Набранные 18 очков вывели команду на третью строчку группы. На предстоящие матчи сборной сделайте ставку онлайн на 1xBet, так как этот букмекер дает отличные бонусы для новичков, высокие коэффициенты и бесплатные трансляции событий.

Ирландию долго считали претендентом на вторую строчку, но не сложилось: команда Польши показывала мастерский футбол, поэтому пропустила вперед только Германию. А для “зеленой армии” третье место стало преградой для выхода в основной тур. Ей предстояло участвовать в розыгрыше прохода среди других обладателей третьей строчки. На 1x-bet-uz.com/live делайте прогнозы на все этапы европейских турниров.

Первым соперником Ирландии стала сборная Боснии. Она держалась уверенно, поэтому первый матч закончился вничью 1:1. Но во второй игре ирландцы собрались и не оставили шансов оппоненту, победив 2:0. Только от 1xBet выбирайте live ставки в казино или топовые события в спорте и зарабатывайте на своих знаниях.

Так “зеленая армия” прошла в групповой тур Евро, где встретила:

Швецию;

Италию;

Бельгию.

Это была серьезная четверка, но мало кто верил, что ирландцы пройдут дальше. Однако сборная вышла на третью строчку и перешла в одну восьмую финала, где сыграла с Францией. В том матче Ирландия проиграла и покинула турнир. На сайте БК 1xBet выгодно ставьте на Евро и другие топовые чемпионаты.