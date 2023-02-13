Победа Гремио в Кубке Либертадорес 2017

Клуб «Гремио» является одним из двух грандов штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Сегодня на счету «мушкетеров» более сорока чемпионств штата, два чемпионства Бразилии, пять Кубков и один Суперкубок страны. А если вам интересно делать ставки на будущие достижения команды, то можете это делать на сайте http://1xbet.tj/ru .

Из международных достижений у «Гремио» есть два кубка Рекопы, одна победа в Межконтинентальном кубке и три победы в Кубке Либертадорес. Третий, на данный момент последний раз, они побеждали в сезоне 2017. Давайте же вспомним, каким был их путь к чемпионству и кого пришлось обыграть. А на будущие игры в кубке можно ставить в БК 1xBet.

«Гремио» начал розыгрыш турнира с попадания в Группу 8, где также были такие команды:

«Гуарни Асунсьон», Паравай.

«Депортес Икике», Чили.

«Замора», Венесуэла.

Оппоненты были достаточно серьезными, но именно «мушкетеры» считались фаворитами квартета. Кстати, вы можете не только следить за матчами, но и делать лайв ставки на любой спорт — 1xBet дает отличные котировки на все турниры.

Розыгрыш для «Гремио» прошел достаточно успешно. Так, из шести игр они добыли четыре победы, раз сыграли вничью с «Гуарни» и раз проиграли «Депортес Икике». Это позволило клубу набрать тринадцать очков и с первой строчки выйти в плей-офф турнира. Команда показывала отличную игру, что отразилось и в статистике – 15 забитых и 6 пропущенных голов. А на будущие матчи всех упомянутых команд можно делать лайв ставки в БК 1xBet, где также доступны пари на любой другой спорт.

Матчи Гремио в плей-офф

Матч одной восьмой финала стартовал с игры против аргентинского клуба «Годой-Крус». «Гремио» считался фаворитом пары, поэтому сумел спокойно выиграть со счетом 3:1 по сумме двух встреч и перейти в следующий этап. В четвертьфинале уже пришлось сыграть с достаточно сильным бразильским «Ботафаго», который был одним из претендентов на победу в турнире. В первой встрече соперники не смогли выявить победителя, завершив ее со счетом 0:0, а во второй «мушкетеры» выиграли лишь минимально 1:0. А на такие результаты всегда можно ставить в БК https://www.1xbet.tj/ru/live/football .

Матчи одной второй финала для «Гремио» оказались достаточно простыми, так соперником стала эквадорская «Барселона Гуаякиль». В первой же игре «мушкетеры» добили нужно преимущество, выиграв со счетом 0:3, а во второй встрече выиграли 1:0, выйдя в финал. Так предстояло двухматчевое противостояние с аргентинским «Ланус». И снова «Гремио» не испытал серьезных проблем: победа 1:0 и 1:2 в двух играх. Так «мушкетеры» третий раз в свое истории стали обладателями Кубка Либертадорес. А смогут ли они повторить это достижение в будущем – на это можно ставить на сайте 1xBet.