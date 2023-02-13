Обзор кормов для котов Acana

Что такое корм для кошек Acana?

Acana Cat Food – компания по производству кормов для домашних животных, которая производит корма для кошек и собак. Бренд принадлежит Champion Petfoods, той же компании, которая владеет Orijen. Каждая из их формул предназначена для домашних животных всех возрастов, и они считают, что основным ингредиентом любого корма для кошек должно быть мясо.

Где и как производится корм для кошек Acana?

Корм для кошек Acana (Акана) производится в Канаде, а также существует производство в США. Все корма этого бренда изготавливаются в основном из сырых цельных мясных ингредиентов, свежих фруктов и овощей. Формулы бренда не содержат искусственных ароматизаторов, консервантов и красителей, а также в состав не входят кукуруза, соя и пшеница. Корм содержит пробиотики, которые помогают поддерживать и нормализовать здоровое пищеварение кота.

Корм Акана для кошек всегда получается полноценным, питательным и полностью удовлетворяет потребности животного во всех необходимых веществах.

Линейки корма для кошек Acana

Эксперты интернет-магазина товаров для животных Petslike предлагают корм Acana для кошек посмотреть на Petslike.net, а также подготовили ознакомительный обзор.

Acana Bountiful Catch

Этот сухой корм для кошек Акана доступен с широким разнообразием вкусов. В каждом вкусе наибольшую часть составляют мясные ингредиенты различного происхождения, а они обеспечивают подходящее питание для кошек всех возрастов. Свежие ингредиенты из таких продуктов, как клюква и тыква, помогают сделать этот корм полноценным источником питания для кошек.

Acana First Feast For Kittens

Этот сухой корм разработан для котят и содержит свежие ингредиенты с высоким содержанием белка, способствующие росту котенка. Он состоит на 70% из мясных ингредиентов и использует минимальное количество растительных компонентов, чтобы обеспечить высококачественное питание для котенка. Питание, которое обеспечивает этот корм, также подходит для взрослых кошек и пожилых кошек.

Acana Regionals Grasslands

Этот сухой корм для кошек обеспечивает полноценное питание и подходит для кошек всех возрастов. Изготовлен из сырых мясных и растительных ингредиентов, которые не являются аллергенами, поэтому этот корм является хорошим выбором для кошек с пищевой чувствительностью. Ингредиенты поступают с региональных ферм, ранчо и водоемов, а еда производится без зерна и глютена, из натурального сырья без синтетических компонентов.

Acana Homestead Harvest Сухой

Данный сухой корм для кошек доступен только в одном вкусе и состоит на 65% из мясных ингредиентов мелких животных. Его формула подходит для кошек любого возраста, которым может потребоваться менее калорийный и более насыщающий корм, чтобы свести лишний вес к минимуму. Он сделан без использования тапиоки, глютена или злаков, и каждый продукт, добавленный в этот рецепт, имеет определенную цель в снижении веса и нормализации жизнедеятельности кота.

В обзоре представлены далеко не все линейки кормов от Акана, поэтому мы рекомендуем рассмотреть весь ассортимент более детально. Все корма данного бренда являются полноценным и сбалансированным питанием для котов высочайшего качества.

По информации: https://petslike.net/ru/