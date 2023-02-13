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Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Норвегія виділить Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з норвезьким прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре в Telegram у понеділок, 13 лютого.

“Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, в небі та на морі. Вдячний і за вагомий п’ятирічний пакет допомоги, який готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги”, – написав український лідер.

13 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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