Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Норвегія виділить Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з норвезьким прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре в Telegram у понеділок, 13 лютого.

“Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, в небі та на морі. Вдячний і за вагомий п’ятирічний пакет допомоги, який готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги”, – написав український лідер.