FT: у Украины острый дефицит боеприпасов

Источник Financial Times в разведке неназванной «западной» страны рассказал, что Украина испытывает «острую» нехватку боеприпасов. Газета приводит такую оценку: украинская армия тратит 5 тыс. снарядов в день — столько небольшие страны закупают за целый год. При этом российская армия, по оценкам, расходует в четыре раза больше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого мы ранее сегодня уже цитировали, не называл конкретные цифры, однако тоже сказал, что «текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше наших нынешних темпов производства».

Он впрочем выразил уверенность, что страны НАТО смогут нарастить производство, с тем чтобы не только продолжать снабжать боеприпасами Украину, но и восполнить собственные запасы.