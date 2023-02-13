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До Польщі прибули орендовані у США розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper

До Польщі у неділю прибули розвідувальні безпілотники MQ-9A Reape, які вестимуть розвідку на східному кордоні країни.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише «Європейська правда».

За його словами, до польщі прибули безпілотники MQ-9A Reaper класу MALE (Medium Altitude Long Endurance), орендовані у США в рамках нагальної оперативної потреби.

«Вони служитимуть у польських Повітряних силах, зокрема, вестимуть розвідку на нашому східному кордоні», — зазначив Блащак у Twitter.

Раніше Блащак повідомляв, що Польща використовуватиме орендовані дродни до тих пір, поки не придбає власну безпілотну розвідувальну систему.

MQ-9 Reaper – це американський безпілотник, який використовують США, Британія, Франція, Іспанія та Італія. Дрон оснащений турбогвинтовим двигуном Honeywell TPE331-10, завдяки якому тривалість польоту становить 27 годин, а дальність – до 1800 кілометрів.

13 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости

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