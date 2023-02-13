Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові, та що готувалися силові дії із залученням диверсантів з-поза меж країни — з Росії, Білорусі та Балкан.

Як інформує Newsmaker, пише «Європейська правда», про це вона заявила на спеціальному брифінгу.

«Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників», — заявила Мая Санду.

За її словами, передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

«План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії», — додала президентка.

Також Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади у Кишиневі.

Президентка додала, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.