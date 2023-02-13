Дэйв Батиста не теряет надежды заполучить роль Маркуса Феникса в предстоящей экранизации Gears of War

В ноябре 2022 года компания Netflix сообщила, что получила права на создание фильма по мотивам саги Gears of War. Пока о фильме известно немного, и, конечно, всем интересно узнать, кто сыграет главного героя, Маркуса Феникса. У нас нет никакой информации об этом, но есть человек, который очень хотел бы сыграть его: Дэйв Батиста.

Известный в последние годы по участию в фильмах «Стражи Галактики», «Дюна» и «Достать ножи», актер никогда не скрывал, что хотел бы сыграть персонажа в предстоящей экранизации, но он подтвердил, что Netflix пока не связывался с ним.

Однако это не останавливает его, и в недавнем интервью Variety Батиста сказал, что он все еще надеется получить роль.

«Я надеюсь, что они дадут мне роль. Эта роль, которую я хотел получить уже много лет, и я думаю, что смогу придать Маркусу Фениксу уникальную изюминку. Я действительно могу это сделать. Думаю, я бы справился с ним. Я чувствую себя очень уверенно, поэтому надеюсь, что такая возможность будет, и в будущем мы сможем говорить об этом в разных терминах.»