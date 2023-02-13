Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2

Про це заявила очільниця міноборони країни Клаудія Таннер, передає Kurier.
«Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів», — ідеться в повідомленні.
Крім того, на австрійських танках Leopard 2 уже навчаються іноземні солдати, зокрема, з країн НАТО Угорщини та Чехії.
Австрія наголошує на політиці нейтральності. Водночас, як зазначає видання, нейтральна Ірландія вчить українських військових розмінуванню, а Швейцарія обговорює дозвіл на реекспорт своєї зброї.
Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2.
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