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Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2

танки Leopard
Австрія заявила, що не тренуватиме українських військових на танках Leopard 2 з огляду на політику нейтральності, якої країна планує дотримуватись і надалі

Про це заявила очільниця міноборони країни Клаудія Таннер, передає Kurier.

«Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів», — ідеться в повідомленні.

Крім того, на австрійських танках Leopard 2 уже навчаються іноземні солдати, зокрема, з країн НАТО Угорщини та Чехії.

Австрія наголошує на політиці нейтральності. Водночас, як зазначає видання, нейтральна Ірландія вчить українських військових розмінуванню, а Швейцарія обговорює дозвіл на реекспорт своєї зброї.

Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2.

13 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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