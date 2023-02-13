Сопровождение иностранных делегаций на самом высоком уровне ЗСУ здатні опанувати винищувачі F-16 за кілька місяців, — британський експерт » Австрія відмовилася тренувати українських військових на танках Leopard 2 Австрія заявила, що не тренуватиме українських військових на танках Leopard 2 з огляду на політику нейтральності, якої країна планує дотримуватись і надалі Про це заявила очільниця міноборони країни Клаудія Таннер, передає Kurier. «Це було суверенне рішення кожної держави підтримувати Україну в рамках своїх законів», — ідеться в повідомленні. Крім того, на австрійських танках Leopard 2 уже навчаються іноземні солдати, зокрема, з країн НАТО Угорщини та Чехії. Австрія наголошує на політиці нейтральності. Водночас, як зазначає видання, нейтральна Ірландія вчить українських військових розмінуванню, а Швейцарія обговорює дозвіл на реекспорт своєї зброї. Австрія має єдиний танковий батальйон, який базується у Вельсі. Він налічує 48 бойових танків Leopard 2.