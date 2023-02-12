Зачем нужны стеклянные перегородки

Стеклянные перегородки обладают повышенной функциональностью и повсеместно используются для зонирования пространства. Это могут быть, как офисные помещения, так и дома, квартиры любой площади. С помощью таких изделий можно разделить комнату на различные зоны и улучшить ее эргономику. Это отличная альтернатива кирпичным, гипсокартонным и прочим перестенкам. Компания Сфера Гласс выполняет изготовление стеклянных перегородок на протяжении многих лет. Вы можете заказать продукцию с доставкой, а также профессиональный монтаж конструкций по выгодной стоимости.

Сферы применения перегородок из стекла

Основное назначение изделий — разграничение пространства. Они используются в современных офисах, квартирах, частных домах, коттеджах и т.д. Благодаря таким перегородкам можно без больших финансовых и временных затрат разделить помещение на функциональные зоны. Высокие светопропускные способности изделий обеспечивают попадание естественного света в самые дальние уголки комнаты.

Очень часто конструкции из стекла используются для обустройства офисных помещений. С их помощью общее пространство разделяют на зоны различного назначения: кабинет директора, колл-центр, переговорная и т.д. Для этого может применяться прозрачное или матовое стекло. Второй вариант позволяет добиться приватности в зонах, которые этого требуют.

Также изделия можно встретить в интерьере торговых центров. Они применяются для создания витрин в магазинах, позволяя владельцам в выгодном свете демонстрировать свою продукцию. Для этих целей лучше всего подходит прозрачное стекло, которое не ограничивает обзор покупателям. Также такие конструкции применяются в качестве стен в детских комнатах, позволяя родителям издалека наблюдать за комфортом и безопасностью своих детей.

Встретить стеклянные перегородки можно в интерьере спортивных комплексов и бассейнов. Стекло отличается ударопрочностью, надежностью, безопасностью и стойкостью к воздействию влаги. Поэтому материал отлично подходит для возведения перестенков в таких заведениях. Стеклянные конструкции хороши тем, что обеспечивают максимальную освещенность и ощущение простора. Они не требуют много усилий и времени для монтажа, а также позволяют выполнить перепланировку без согласования с соответствующими организациями.

Стеклянные перегородки для зонирования жилого пространства

Чаще всего изделия такого типа используются в интерьере квартир и домов. Они нужны для зонирования пространства в студиях и разделения на функциональные зоны больших помещений.

Рассмотрим примеры применения:

Гостиная. Применяются преимущественно безрамные или складные конструкции. Они позволяют в считанные минуты убрать стену и объединить несколько разных зон в одно большое помещение. Кухня. Перегородка может выполнять роль стены между гостиной и кухней. Она будет герметично защищать гостиную от попадания запахов и испарений с жиром, которые сопровождают приготовление пищи на кухне. Это также может быть складная конструкция, которую при необходимости можно сложить, объединив эти две комнаты. Спальня. Владельцы больших и просторных спален предпочитают использовать перегородки для зонирования пространства. С помощью матовых или тонированных конструкций можно обустроить спальное место или гардеробную, не боясь нарушить интимность этих зон. При этом, как матовое, так и тонированное стекла не препятствуют естественному освещению дальних уголков комнаты. Ванная. Решив обустроить ванную комнату из стеклянных перегородок, вы сможете создать поистине уникальный и неповторимый интерьер. Подобные решения очень любят дизайнеры интерьера за практичность и неповторимый вид.

Почему стоит заказать перегородки от компании SferaGlass

Компания SferaGlass предоставляет услуги изготовления и монтажа стеклянных конструкций в Киеве. Продукция производителя отличается долговечностью и неповторимым дизайном. В его распоряжении есть целый склад высококачественного стекла, собственное оборудование и команда профессионалов. Перегородки из стекла от Сфера Гласс станут настоящим украшением вашего интерьера. Вы можете ознакомиться с реальными фото работ на официальном сайте компании. Там же можно найти контактные номера телефона, чтобы заказать производство изделий.