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За добу ЗСУ ліквідували 900 військових РФ та 13 танків

Рекс
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 137 780 військових, 3280 танків, 2007 БПЛА, 296 літаків та 286 гелікоптерів

Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 137 780 (+900) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3280 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
  • артилерійських систем  – 2287 (+17) од,
  • РСЗВ – 465 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 296 (+1) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2007 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
12 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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