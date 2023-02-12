Українське посвідчення водія можна використовувати в Польщі до кінця 2023 року

У Польщі дозволили використовувати українські посвідчення водія до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін їхньої дії закінчився

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.

Зазначають, що це стало можливим після того, як до закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» внесли зміни. Їх ухвалили в Польщі 13 січня 2023 року.

Крім того, до 31 грудня 2023 року усі громадяни України, які в’їхали на територію Польщі на автомобілі з державними реєстраційними номерами України та мають українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть вільно пересуватися територією цієї країни без виїзду в Україну.

«Вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року», — ідеться в повідомленні.