У НАТО хочуть продовжити термін повноважень Столтенберга

Країни-члени НАТО мають намір продовжити залишити Єнса Столтенберга на посту генерального секретаря Альянсу передає Welt am Sonntag із посиланням на джерела

Столтенберг мав би піти у відставку з посади у вересні. Однак, за інформацією видання, країни-члени НАТО домовилися про нову угоду, формальне ухвалення якої має відбутися навесні.

Welt am Sonntag пише, що існує неофіційна домовленість між 30 країнами про продовження терміну його повноважень до квітня 2024 року. Тоді як термін повноважень Столтенберга фактично мав закінчитися 30 вересня цього року.

«Причиною запланованого продовження, яке має бути офіційно ухвалене навесні, стало те, що Столтенберг надав «видатні послуги НАТО, особливо на тлі війни в Україні», – ідеться в матеріалі.

Також зазначається, що продовження повноважень Столтенберга гарантувало б «стабільність у верхах Альянсу в складний час».