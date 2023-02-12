У бункері Путіна вже стався військовий мініпереворот, — Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Коли ракети й літаки опиняться в Україні, то Україні вони потрібні не для того, щоб громити Москву, а для того, щоб припинити варварські атаки на українські міста. Україна просто заявить, якщо не припиниться знищення української структури, то після першого ж нового удару, використовуючи вашу ж термінологію, ми завдамо удару по об’єктах подвійного призначення: енергетичної, логістичної інфраструктури Москви», — зазначив Піонтковський.

За словами політолога, перспектива отримання Україною далекобійних ракет викликала паніку в російській верхівці.

«Ми ж бачимо глухий конфлікт і взаємне невдоволення у РФ, що доходить до ненависті. На мій погляд, те, що сталося в ніч у бункері – це мінівійськовий переворот. Коли генерал Шойгу і Герасімов змучившись від піврічної кампанії цькування їх Пригожиним і Кадировим, вимагали в Путіна зняти Суровікіна, ставленика Пригожина, і повернути Герасимова до керування в армії. Потрібно розбиратися в цих деталях і взаємовідносинах для розуміння перспектив війни», — додав Піонтковський.