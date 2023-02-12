Saab подвоїть випуск NLAW: до 400 тис. на рік

Про це повідомило видання Defense Express.

Стало відомо, що виробники озброєння вкрай активно взялись за кратне розширення виробництва, особливо ті, які довели свою реальну високу ефективність у боях. Додається, що шведська компанія Saab оголосила, що подвоїть виробництва протитанкових ракетних комплексів NLAW до 400 тисяч на рік.

І це вже буде друге подвоєння, за останній час, про що свідчать слова генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона.

«У контексті того, як ми щороку подвоювали потужність на наших шведських майданчиках… і до 2025 року ми знову подвоїмо потужність, тоді на наших майданчиках можна буде виробляти 400 000 одиниць NLAW на рік», — цитує видання Breaking Defense очільника компанії.

Додається, що так можливо й оцінити виробничі потужності компанії до російського вторгнення, яке складало орієнтовно до близько 100 тисяч NLAW на рік, яке було збільшене впродовж 2022 року до 200 тисяч на рік, а впродовж найближчих двох років має досягти 400 тисяч.

А таке збільшення виробництво неодмінно пов’язано з тим, що на цю зброю є величезний попит не тільки від Великої Британії та Швеції, які передали NLAW до України, а й від інших замовників по всьому світу.

Водночас зазначається, що об’єми у 400 тисяч означає перетворення NLAW на справжній бестселер на ринку, бо станом на 2021 рік цей ПТРК був на озброєнні лише восьми країн світу. Й, скоріш за все, Saab вже має потенційні контракти на великі партії від інших країн.