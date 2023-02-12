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Провал РФ під Вугледаром послабив віру росіян у їхню здатність розпочати масштабний наступ — аналітики

окупанти, орки
Аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що повідомлення про тактичні невдачі військ РФ навколо Вугледара ще більше послабили віру росіян у їхню здатність почати масштабну наступальну операцію

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW звернули увагу на реакцію російських мілблогерів на повідомлення про тактичні невдачі армії РФ під Вугледаром у Донецькій області. Зазначається, що вони критикують російське військове командування за повтор провалів, які переслідували російську армію протягом війни в Україні.

«Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію», — ствердили у звіті.

Так, один із мілблогерів Кремля зазначав, що РФ не змогла швидко просунутися у перші дні свого наступу, аби захопити Вугледар. У цьому випадку окупанти втратили ініціативу через швидке перекидання українських резервів у регіон.

«Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився», — резюмували аналітики.

12 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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