Остин и Резников обсудили сроки предоставления Украине новых вооружений

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили приоритеты для предстоящих встреч союзников Киева в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию.

О состоявшихся переговорах сообщили обе стороны поздно вечером в субботу.

Получив обещание предоставить десятки современных боевых танков, включая американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица призывают союзников предоставить истребители.

Контактная группа по вопросам обороны Украины соберется во вторник в штаб-квартире НАТО. Это совещание станет следующим после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, состоявшейся 20 января.

Напомним, что эта встреча стала ключевой для принятия решения об отправке Украине танков.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что Остин обсудил с Резниковым важность скорейшего предоставления обещанных вооружений.

После разговора Резников написал в «Твиттере», что «Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают Украину», добавив, что главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию на линии фронта.