Мірай з майбутнього

Шановні друзі. Трошки мімі-шності, та приємних сімейних спогадів.

Неділя, на порозі весна, все ж треба мріяти про майбутнє, та відпочивати від проблем та переживань.

Тому сьогодні «дитячий катрусин кінозал», але знову про параллельно-перпендикулярні світи. Правда в мріях маленького хлопчика.

Є в Японії аніматор, який займає другу сходинку серед дитячих японських аніматорів після Хаяо Міядзакі.

Я впевнений, що ви про нього не чули. Це Мамору Хосода, що створив вже декілька робіт , які регулярно отримують призи на міжнародних вестивалях.

Мамору Хосода навіть працював певний час у студії «Дзіблі» в проекті «Замок Хаула», та вони не зійшлися характерами з Міядзакі.

Пропоную почати перегляд з його роботи категорії 6+ , це неймовірна та вражаюча «Мірай з майбутнього».

Правда це не тільки для 6+, дорослі з задоволенням дивляться це повнометражне аніме.

Історія про сім’ю, де в хлопчика з’явилась маленька сестричка, відправляє нас в світ дитячих мрій та складних переживань.

Мамору Хосода якимось чином створив роботупро всі покоління. Діти, батьки,бабусі та дідусі, любов до тих, про кого треба турбуватися, та ревнощі, коли не вистачає уваги.

Це настільки мила та тепла анімаційна робота, що багато хто в нійпобачить себе.

Як народжується ваша друга дитина, всі емоції, та переживання, труднощі й звісно — світ фантазій, що допомагає вирішити внутрішні психологічні проблеми, навчитися любити та допомагати.

Це якщо вдвох словах.

Я був бідуже радий, якби ви познайомилисьз цією чудовою роботою японського класика анімаційного кіно.