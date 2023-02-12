Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии составляет 26 тысяч

Две германские организации по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях приостановили спасательные работы в Турции из-за проблем с безопасностью и появившимися сообщениями о столкновениях и случаях стрельбы в районах, пострадавших от землетрясения.

Германская международная поисково-спасательная служба ISAR и Федеральное агентство технической помощи Германии THW заявили, что возобновят свою работу, как только турецкое агентство гражданской защиты AFAD посчитает ситуацию безопасной.

«Вы можете видеть, что печаль медленно уступает своё место гневу. Поэтому мы с THW пока остаёмся в лагере», — сообщил агентству Reuters операционный менеджер ISAR Стивен Байер, добавив, что организации готовы немедленно возобновить работу, если это будет необходимо.

Турецкие власти не сообщали о столкновениях в пострадавшем от землетрясения регионе, но президент Тайип Эрдоган прокомментировал общую ситуацию с безопасностью 11 февраля, отметив, что объявлено чрезвычайное положение и имели место случаи мародерства.

«Это означает, что отныне люди, причастные к грабежам или похищениям людей, должны знать, что твердая рука государства ляжет на них», — сказал Эрдоган во время визита в регион.

Подразделение австрийских вооруженных сил по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (AFDRU) также ненадолго приостанавливало работу 11 февраля. Представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр написал в Twitter, что турецкая армия взяла на себя защиту контингента AFDRU. Около 82 спасателей из Австрии находятся в турецкой Антакье с 7 февраля, их специалисты спасли из-под завалов девять человек.

Швейцария заявила, что также внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Хатае и что меры безопасности усилены. Швейцария направила 87 специалистов и 8 собак для оказания помощи в спасательной операции. Начиная с 8 февраля они спасли 11 человек, включая двух младенцев. 10 февраля из Швейцарии была отправлена дополнительная миссия из 12 спасателей.