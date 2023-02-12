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Британія веде переговори про виготовлення зброї в Україні

Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні, про це ведуться переговори — The Telegraph

Як зазначає видання, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

Також The Telegraph пише, що британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію «на перше місце в черзі».

Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Адже Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити напруженість.

У суботу ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

12 февраля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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