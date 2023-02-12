Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows

Дискусії про передання далекобійних ракет Україні відбуваються у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

Джерело: Цензор.НЕТ

“Ріші Сунак пообіцяв направити Україні більше військової допомоги після візиту президента Зеленського до Великої Британії цього тижня. Зараз тривають дискусії про те, чи повинні вони включати протикорабельні ракети Harpoon або Storm Shadows класу повітря-поверхня”, – ідеться в повідомленні.

Водночас джерела в українській обороні підтвердили виданню, що Київ буде готовий використовувати ракети для удару по окупованому РФ півострову Крим після попередження Зеленського про те, що зброя великої дальності західних союзників має використовуватися для завдання ударів “вглиб окупованих територій”.

Україна потребує далекобійної зброї, щоб продовжувати знищувати російські склади із боєприпасами, які окупанти намагаються відсунути від лінії фронту.

“Ми хочемо дати українцям щось, що може вдарити по цілі на відстані понад 100 кілометрів, але з не такою великою дальністю, щоб завдавати ударів по росії”, — наголошує експерт RUSI Сідхарт Каушал.

Нагадаємо, дальність протикорабельних ракет Harpoon — до 240 км, крилатих ракет Storm Shadow — понад 560 км. Їх можна запускати з наземних пускових установок.