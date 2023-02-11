NYT спрогнозував, на якому напрямку ЗСУ розпочнуть контрнаступ Генштаб: За добу росіяни здійснили пуски 106 ракет по Україні » За добу ЗСУ ліквідували 1140 росіян Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні 136 880 військових, 3267 танків, 1997 БПЛА та 857 крилатих ракет Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 136 880 (+1140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3267 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6474 (+3) од,

артилерійських систем – 2270 (+19) од,

РСЗВ – 463 (+0) од,

засоби ППО ‒ 234 (+1) од,

літаків – 295 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27),

крилаті ракети ‒ 857 (+61),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 214 (+3).