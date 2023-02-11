В ЕС признали, что не смогли найти больше $200 млрд резервов России

Сотни миллиардов долларов резервов Банка России, попавшие под санкции из-за войны в Украине, оказались фантомом, который продолжает ускользать от западных чиновников.

Хотя с момента решения заморозить активы ЦБ РФ прошел уже почти год, почти 90% этих денег до сих пор не удалось найти, сообщает Bloomberg со ссылкой на заключение юридической службы Евросоюза.

Из $258 млрд, которые ЦБ держал в Европе, согласно собственным отчетам, обнаружены и фактически арестованы лишь 33,8 млрд евро ($36,4 млрд).

Это ставит под вопрос возможность использования российских активов для восстановления Украины, предупреждают юристы ЕС, проводившие легальную оценку ситуации по поручению Еврокомиссии.

О том, что ЕС исследует возможности задействовать резервы ЦБ для помощи Киеву, в четверг на пресс-конференции сообщила глава ЕК Урусула фон дер Ляйен. По словам источников Bloomberg, речь идет о создании специального фонда, который инвестирует замороженные деньги, а доходы от вложений направит на восстановление разрушенной украинской инфраструктуры.

Но сначала властям ЕС нужно разобраться с тем, где «пропавшие» $200 млрд, предупреждают юристы. Они рекомендуют обязать банки отчитаться о том, какие суммы активов ЦБ РФ они держат.

В декабре о «пропаже» российских резервов сообщил Atlantic Council — аналитический центр при НАТО, который специализируется на отношениях с Европой и Россией.

Чиновники заявляли о $300 млрд замороженных российских резервов, но эта оценка основана на данных самого российского ЦБ, рассказывал замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось, указывает он.

Доля валют, попавших под блокировку, еще выше — 57,2%, следует из данных ЦБ. Это евро, в который вложено больше трети ЗВР (33,9%), доллар США (10,9%), фунт стерлингов (10,9%).