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У Мелітополі прогриміли вибухи

Мелітополь
Ввечері 10 лютого у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.

«У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!», — написав Федоров о 19:21.

11 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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