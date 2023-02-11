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Анонсирован «Зверополис 2» Білий дім закликав Китай зробити вибір в питанні України » У Мелітополі прогриміли вибухи Ввечері 10 лютого у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров. «У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!», — написав Федоров о 19:21.