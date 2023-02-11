Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.
«У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!», — написав Федоров о 19:21.
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У Мелітополі прогриміли вибухи
Про це повідомляє законний мер Мелітополя Іван Федоров.
«У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! З’ясовуємо детальніше. Неспокійної вам ночі, окупанти!», — написав Федоров о 19:21.
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