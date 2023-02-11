 
«  
  »

Пошкоджена кожна друга підстанція та 20 енергоблоків ТЕС: Шмигаль про ситуацію в енергетиці після обстрілів РФ

Пошкоджена кожна друга підстанція та 20 енергоблоків ТЕС: Шмигаль про ситуацію в енергетиці після обстрілів РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих обстрілів РФ об’єктів енергетичної інфраструктури пошкоджено близько половини підстанцій “Укренерго” та майже 20 енергоблоків ТЕС.

Про це він написав у Telegram.

“Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни, Харків теж був під масштабним ударом. Зранку атака продовжилася та зачепила всю Україну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях”, – сказав він.

За словами Шмигаля, через постійні російські обстріли пошкодженими залишаються майже 20 енергоблоків теплоелектростанцій.

“Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція “Укренерго” була атакована за чотири місяці”, – сказав Шмигаль.

Зазначається, що попри російський терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та електроенергією.

Тим часом ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори енергетичне обладнання від партнерів надходять.

11 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  