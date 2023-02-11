Після звернення України Словаччина почне переговори щодо МіГ-29 – прем’єр

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Словаччини Едуард Гегер заявив, що після офіційного запиту України про отримання словацьких МіГ-29 країна може почати переговори з Європейською комісією про умови такого передання.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на SME.
На пресконференції Гегер підкреслив, що списані винищувачі МіГ-29, які Словаччина не буде використовувати, можуть врятувати життя в Україні.
Він також відповів лідеру партії Smer-SD Роберту Фіцо, який назвав передання Україні МіГ-29 неконституційним і запропонував відправити українцям ковдри. «Надсилати ковдри людям, які помирають, – це повний цинізм», – зазначив Гегер, сказавши, що політика Фіцо може відкинути Словаччину на десятиліття назад.
Виконувач обов’язків прем’єра Словаччини нагадав, що країна в обмін на військову допомогу Україні вже отримала західні танки й систему протиповітряної оборони Patriot; крім того, «в обмін на будь-яку допомогу, яку ми відправляємо в Україну, ми просимо гроші з Європейського фонду миру».
Своєю чергою словацький міністр оборони Ярослав Надь наголосив, що що захист України є національним інтересом Словаччини. І якщо Братислава передасть винищувачі Україні, то отримає певну компенсацію, матеріальну або фінансову.
Також Надь зазначив, що Фіцо «поводиться так, ніби він є агентом Російської Федерації в Словаччині, якому платить Владімір Путін», і останні два роки був «нічим іншим, як корисним ідіотом Москви в Словаччині».
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