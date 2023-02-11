Окупанти відкрили шлюзи Каховської ГЕС – чим це загрожує

Російські окупанти відкрили шлюзи окупованої Каховської ГЕС.

Рівень води вже впав на 2 м. Це найнижчий показник за 30 років, видно на супутникових знімках Maxar, які опублікувало NPR

По краях водосховища через падіння рівня води утворилася широка берегова лінія.

Вода витікає з Каховського водосховища ще від початку листопада 2022 року. Росіяни тоді підірвали дорогу над дамбою ГЕС. Шлюзи від того вибуху лишились майже неушкодженими.

Пізніше виявилось, що російські війська навмисно відкрили додаткові шлюзи.

“Результат був приголомшливим. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень”, – пише NPR.

Осушення водосховища ставить під загрозу забезпечення питною водою сотень тисяч жителів, зрошення сільськогосподарських угідь у Херсонській області та безпеку Запорізької АЕС.

Якщо рівень води опуститься нижче 13,2 м, то система охолодження ЗАЕС буде під загрозою.