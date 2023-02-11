Генштаб: За добу росіяни здійснили пуски 106 ракет по Україні

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Масований ракетний удар РФ по Україні 10 лютого

За добу росіяни здійснили пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі, 59 авіаційних ударів та понад 90 обстрілів з РСЗВ:

«Ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136″. 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню».

Зазначається, що загроза ударів РФ по цивільних об’єктах України залишається високою.

Попри втрати загарбники ведуть наступальні дії на 5 напрямках, а також утримують підрозділи на прикордонні з Україною

Росіяни надалі ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, всупереч значним втратам.

Одночасно противник продовжує утримувати свої підрозділи на українському прикордонні та невпинно обстрілює з артилерії позиції ЗСУ.

10 лютого ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області; Порохонь, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки — Сумської та Уди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині.

ЗСУ уразили 14 районів зосередження живої сили ворога

Минулої доби захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження росіян, а також 4 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Захисники ракетних військ та артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти ворога.

Діяльність росіян на тимчасово окупованих територіях

У Мелітополі колаборантам-робітникам окупаційної адміністрації запропонували зректися громадянства України, написавши відповідну заяву.

А в окремих регіонах тимчасово захопленої Запорізької області росіяни надалі тиснуть на місцевих жителів: запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань.

«У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше в окремих населених пунктах Луганської області відзначалась робота мобільних крематоріїв противника», — додали військові.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли поблизу міст і сіл Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогнем опинилися райони міст і сіл Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.