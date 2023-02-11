Анонсирован «Зверополис 2»

Генеральный директор Walt Disney Боб Айгер анонсировал продолжение крайне успешного мультфильма «Зверополис». Сообщается, что вторая часть под названием «Зверополис 2» уже находится в разработке. Объявление второго фильма пришло спустя 7 лет после выхода первого.

Помимо «Зверополис 2» Боб Айгер анонсировал создание еще нескольких мультфильмов, среди которых «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5». Предыдущие части обоих этих франшиз — «Холодное сердце 2» и «История игрушек 4» — вышли в 2019 году. Стоит также отметить, что каждая из прошлых частей всех трех анонсированных мультфильмов собрала в прокате более одного миллиарда долларов. Таким образом, Боб Айгер, очевидно, хочет поправить дела анимационной студии Disney, которая за последнее время потерпела ряд неудач.

Дат выхода у мультфильмов «Зверополис 2», «История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» пока нет. Скорее всего, производство всех трех проектов пока еще на ранней стадии.