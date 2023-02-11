Американські військові збили «невідомий летючий об’єкт» біля Аляски — повідомив Джон Кірбі

Американські військові збили «невідомий летючий об’єкт» біля Аляски — повідомив Джон Кірбі

Об’єкт був набагато менший за величезну китайську повітряну кулю, яка минулого тижня була збита американським винищувачем біля узбережжя Атлантичного океану. За словами речника, це було «розміром приблизно з маленький автомобіль». «Ми не знаємо, кому це належить, державі чи корпораціям. Ми не розуміємо мети (цього обʼєкта)», – заявив Кірбі

«Об’єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тис. м) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об’єкт, що вони і зробили» — добавив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі