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Зеленский назвал отношения с Германией неровными

Владимир Зеленский

По словам президента Украины, дебаты об отправке танков вернули отношения в «сложную фазу»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Spiegel назвал свои отношения с Германией неровными, заявив, что ему «постоянно приходится убеждать» канцлера Олафа Шольца помочь Украине ради Европы.

«Мне приходится оказывать давление, чтобы добиться помощи Украине, и постоянно убеждать его, что эта помощь не нам, а европейцам, – сказал Зеленский. – Наши отношения с Германией идут волнами: то поднимаются, то опускаются».

Президент Украины выразил признательность Германии за отправку систем ПВО IRIS-T, которые, по его словам, спасли жизни людей. В то же время, сказал он, дебаты об отправке танков вернули отношения в «сложную фазу».

По оценкам Кильского института мировой экономики, еще до решения Берлина отправить Украине танки «Леопард 2», принятого в конце января, Германия была вторым крупнейшим донором военной техники для Украины после США.

10 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Украина

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