Залужний: Дві російські ракети «Калібр» пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну

Про це поінформував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в телеграмі.

«Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії», — ствердив Валерій Залужний.

Він також повідомив, що після цього ракети знову увійшли в повітряний простір України, а були запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував вторгнення РФ у повітряний простір Румунії та Молдови в коментарі журналістам УП. Він наголосив, що «Повітряні сили мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу». Речник додав: «Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема раніше це було зафіксовано в Молдові».

Пізніше міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни російською ракетою :

«Міністерство оборони спільно з відповідальними структурами країни уважно стежать за ситуацією в регіоні та рішуче засуджують порушення повітряного простору Республіки Молдова», — заявили у відомстві.

Так, стверджується, що ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров’я), а згодом над Косауцями (у Сорокському районі).

Натомість у Румунії не підтвердили інформацію Залужного про вторгнення російської ракети.

«Інформація про те, що російська ракета мала пролетіти над повітряним простором Румунії, не підтверджується. Найближчим часом ми повернемося з офіційною інформацією щодо цієї ситуації», — сказав прессекретар Міністерства оборони Румунії бригадний генерал Костянтин Спину.