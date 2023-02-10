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За добу РФ втратила в Україні 730 військових

як окупанти "своих не бросают"
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 135 740 загарбників, 3258 танків, 1970 БПЛА та 233 засобів ППО ворогів

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ 135740 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3258 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6471 (+3) од,
  • артилерійських систем  – 2251 (+7) од,
  • РСЗВ – 463 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 233 (+1) од,
  • літаків  – 295 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 286 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1970 (+3),
  • крилаті ракети  ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 211 (+0).
  • Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни надалі ведуть наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках; одночасно ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів.
10 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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