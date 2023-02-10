У шістьох областях України є влучання по об‘єктах теплової та гідрогенерації

Ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну. Через що зафіксували влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах

Про це інформує ДТЕК.

Зазначають, що внаслідок нічної та ранкової атак росіян пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК. Також постраждали двоє енергетиків. Їм надали медичну допомогу.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідувати її наслідки.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

Він заявив, що у шістьох областях зафіксували влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Через це в багатьох регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії.

За словами міністра енергетики, найскладніша ситуація наразі у трьох областях — Запорізькій, Харківській та Херсонській.

«Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України», — наголосив Галущенко й додав, що енергетики зараз активно працюють над відновленням енергопостачання.

Про це передає Укренерго.

«Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях», — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі. Тож для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Вранці ДТЕК поінформував, що через загрозу ракетної атаки 10 лютого застосованні екстрені відключення світла в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», — ствердили в ДТЕК.

Зокрема голова Черкаської ОВА повідомив, що в області застосують стабілізаційні відключення електроенергії.

«Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми», — написав він.