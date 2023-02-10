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У російському СІЗО помер кримськотатарський політв’язень Джеміль Гафаров

У російському слідчому ізоляторі міста Новочеркаськ помер кримськотатарський бранець Кремля Джеміль Гафаров

Про це поінформував голова Меджлісу Рефат Чубаров.

«Щойна надійшла сумна звістка — в СІЗО міста Новочеркаськ (Росія) помер 60-річний політв’язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі”, — написав він. Також голова Меджлісу висловив співчуття близьким політв’язня.

  • Нагадаємо, у Криму російські військові прийшли з обшуками та катували активіста із Судака Дмитра Демчука, який займався висвітленням екологічних проблем у тимчасово окупованому півострові.
10 февраля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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