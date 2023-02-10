Білий дім закликав Китай зробити вибір в питанні України Сили ППО збили 61 із 71 ракети, випущеної Росією по Україні 10 лютого » У російському СІЗО помер кримськотатарський політв’язень Джеміль Гафаров У російському слідчому ізоляторі міста Новочеркаськ помер кримськотатарський бранець Кремля Джеміль Гафаров Про це поінформував голова Меджлісу Рефат Чубаров. «Щойна надійшла сумна звістка — в СІЗО міста Новочеркаськ (Росія) помер 60-річний політв’язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі”, — написав він. Також голова Меджлісу висловив співчуття близьким політв’язня. Нагадаємо, у Криму російські військові прийшли з обшуками та катували активіста із Судака Дмитра Демчука, який займався висвітленням екологічних проблем у тимчасово окупованому півострові.