У російському СІЗО помер кримськотатарський політв’язень Джеміль Гафаров

Про це поінформував голова Меджлісу Рефат Чубаров.
«Щойна надійшла сумна звістка — в СІЗО міста Новочеркаськ (Росія) помер 60-річний політв’язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі”, — написав він. Також голова Меджлісу висловив співчуття близьким політв’язня.
- Нагадаємо, у Криму російські військові прийшли з обшуками та катували активіста із Судака Дмитра Демчука, який займався висвітленням екологічних проблем у тимчасово окупованому півострові.
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