Свитолина призвала не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду

Украинская теннисистка, обладательница олимпийской медали Элина Свитолина призвала полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Свитолина, получившая бронзовую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио в 2021 году, впервые приехала в Украину с начала российского вторжения. Она стала очередным голосом, выступающим за полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов в связи с войной.

«Если решение допустить [Россию и Беларусь] на Олимпиаду под нейтральным флагом останется, это будет очень печально и направит неверный сигнал, – сказала Свитолина в интервью Associated Press. – Я не думаю, что это правильное решение».

Свитолина, у которой в октябре родился ребенок, заявила, что спорт и политика в России неразделимы.

«Видно, что в России спорт связан с правительством», – сказала она.