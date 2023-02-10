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Свитолина призвала не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду

По мнению украинской теннисистки, допуск спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом направит неверный сигнал

Украинская теннисистка, обладательница олимпийской медали Элина Свитолина призвала полностью запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Свитолина, получившая бронзовую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио в 2021 году, впервые приехала в Украину с начала российского вторжения. Она стала очередным голосом, выступающим за полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов в связи с войной.

«Если решение допустить [Россию и Беларусь] на Олимпиаду под нейтральным флагом останется, это будет очень печально и направит неверный сигнал, – сказала Свитолина в интервью Associated Press. – Я не думаю, что это правильное решение».

Свитолина, у которой в октябре родился ребенок, заявила, что спорт и политика в России неразделимы.

«Видно, что в России спорт связан с правительством», – сказала она.

10 февраля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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